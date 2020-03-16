新北農業局辦水保講習會 邀申請人參加免誤觸法規受罰

民眾在取得山坡地開發或利用許可後，通常不了解後續水土保持開工、施工及完工等作業流程，新北市農業局主動邀請民眾參加每月舉辦一次的水保講習會，除了了解應盡的水土保持義務，且減少誤觸水保法規而遭受處分。

農業局長李玟表示，新北市山坡地開發包括坡地住宅、宗教寺廟及殯葬設施等開發行為，並非每一位市民對於山坡地相關法令都相當瞭解，農業局積極向民眾宣導水土保持，主動邀請已申請水保案件的市民參加講習會。

淡水王先生表示，為了方便農作物及農用機具運送，因此申請施作一條農路於山坡地上，但本身對山坡地相關法令一竅不通，也不清楚後續要如何辦理水保開工及施工時應注意事項，農業局除邀請他參加水保講習會，自己也已依照水土保持計畫核定內容施，做完成水土保持設施，讓農路排水流暢並避免土壤流失。

農業局表示，市民對水土保持法規如有相關疑義，每周一、四早上9點到12點，都有安排水土保持服務團在新北市政府22樓農業局櫃檯駐點提供免費諮詢服務，今年2月份也啟動水土保持服務專車到各地巡迴，以多元服務為民眾解惑水土保持，做好山坡地保育利用與永續經營。