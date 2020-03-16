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陳吉仲允協助林地解編 中市太平成立枇杷專區有望
現在正是台中市太平山區枇杷盛產的季節，但農民一直為林務局要求收回山區林地以及台灣獼猴出沒破壞農作的困擾，立法委員何欣純上午發出新聞稿，表示她已邀請農委會主委陳吉仲實地勘查，了解農民心聲，陳吉仲同意著手進行保安林地解編並設置太平枇杷專區，以及用電網驅趕獼猴。
何欣純新聞稿指出，陳吉仲提出的做法是申請解除保安林，把解編的土地移交國有財產署，再由國產署依規定與農民契約，並在30%造林、70%農用的原則下管理，與農民共同經營森林資源，讓農民安心種植，成為照顧農民生計、保護生態及共同造林的農業專區。
何欣純說，多年來即一直接獲農友陳情，希望設置太平枇杷專區，很開心終於獲得農委會正面地回應，允諾加速解編的程序，她會督促農委會在市府完成修正計畫後，於一周內進行複審，並在一個月內轉行政院，啟動解編核定程序。
對於農作區域常有台灣獼猴出沒，林務局也將與市府農業局以專案申請方式設定電網，讓獼猴不敢接近農作物，以降低農損並保護農民生命安全。
何欣純說，太平是全台最大枇杷產區，每年舉辦枇杷節更是地方的盛事，產值更上看數億元，近幾年也掀起採購熱潮、帶動地方觀光。希望在農委會解編程序下，加速太平枇杷專區設置的速度，不僅對產業有幫助，也能帶動觀光，更能讓農民安心耕作。
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