中和納骨堂2萬塔位爆滿 新北清無主骨骸釋400空位

新北市中和納骨堂使用近40年，逾2萬個塔位滿載，民政局表示，短期先釋出約400個無主骨骸植存的塔位，以及附近逾5000個塔位空間，長期方案則評估中和納骨堂旁的垃圾廠用地，興建可容納4萬個塔位的納骨塔。

建於1981年、位於興南路三段的中和納骨堂，共能容納逾2萬個塔位，提供中、永和及附近居民塔位需求已有40個年頭。

但因塔位不足、年代久遠、陳設老舊，不少民眾反映興建新的納骨塔，中和區公所也建議，將納骨堂旁、原本垃圾處理場約4.5公頃的土地，改建為可容納4萬塔位的納骨塔。

公所指出，舊納骨塔旁的土地環境單純，又能配合聯外交通道路的改善，若變更成都市計畫用地，將成可容納4萬塔位的納骨塔，但須2年工期及3億經費。

對此，新北市民政局殯葬管理處長黃秀川表示，由於興建納骨堂的用地需要請專家來評估，短期方案將清空中和納骨堂無主塔位骨灰，並將其植存，預計清出約400個塔位。

此外，也建議民眾可將塔位轉移到鄰近的納骨塔，像是三重、樹林、新店等，這3處將能提供逾5000個塔位，解決民眾塔位需求。

長期方案則會考慮公所提出的建議，但考量到改建納骨塔用地需配合聯外交通道路、附近民眾的意願，並需將其土地變更都市計畫用地，耗時較久，民眾可先考慮短期方案。