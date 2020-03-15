北捷22日辦理徵才 發燒、居家隔離、檢疫者不得應試

新冠肺炎疫情持續延燒，北捷預定下周日(22日)，在國家考場辦理新進人員甄試第一試。不過北捷今宣布，如經各級衛生主管機關認定應接受居家隔離、居家檢疫、集中隔離或集中檢疫等措施的考生，不得至試場應試，可依規定辦理全額退費。

此外，因應防疫措施，北捷表示，考前一日及考試當日將加強考場消毒，考場不使用冷氣，將全面開啟門窗或電扇；另考生須繳交健康聲明切結書、量測體溫並配戴口罩，才能進場應試。

北捷表示，考生需自行下載列印填具健康聲明切結書，並確實回覆每一項問題，於應試當日至國家考場一樓大門報到處繳交；且為維護自身健康，請務必自備口罩，並配合監試人員核對身分時取下。

北捷表示，考生當日一律量測體溫及手部酒精消毒後才能入場，大門入口也有裝設紅外線熱顯像儀，如發現體溫異常超過37.5度，將另外以額溫槍或耳溫槍進行複檢，額溫超過37.5度，或耳溫超過38度的考生，將通報並協助就醫，並可依規定辦理全額退費。

北捷表示，若是居家隔離、檢疫者，請於考試日期前後15日內，備妥醫療院所診斷證明、居家隔離通知書、居家檢疫通知書、健康關懷通知書、入境健康異常旅客配合衛生措施及健康管理敬告單、自主健康管理通知書等任一項證明文件，至甄試網站首頁左列選單，點選「退費申請」並上傳證明文件電子檔，辦理全額退費。詳情可電洽北捷24小時客服專線（02）218-12345。