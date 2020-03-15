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新北第1期包租代管反應熱烈 第2期媒合數快速增加

聯合報 / 記者胡瑞玲／新北即時報導
新北市第2期包租代管目前成功媒合270件弱勢租屋。圖／新北市城鄉局提供
新北市第2期包租代管目前成功媒合270件弱勢租屋。圖／新北市城鄉局提供

新北市社會住宅包租代管繼第1期媒合約900戶弱勢租屋後，去年9月27日起開始第2期包租代管計畫，並委託3家業者協辦，儘管受到「公會版」些微影響，但申請人數仍穩定增加中，目前已成功媒合270件案例。

新北市城鄉局住宅科長江怡瑩指出，市府每年都會舉辦一次包租代管計畫，目前正辦理第二期包租代管計畫，從去年9月27日開始申請，預計今年9月中旬截止。

這次包租代管委託「兆基管理顧問股份有限公司新北第一分公司」、「易居管理顧問股份有限公司」及「21世紀不動產」等3家業者協助辦理。

房東參與包租方案，可保證租金收入3年、修繕獎勵每年1萬元及居家安全險3年保障；若參與帶租方案，則可獲得修繕獎勵每年1萬元、代租媒合房客、租屋管理。

而房客房面，若設籍在新北市，或是在新北就學、就業者，則符合申請資格，並最高享有每月7200元租金折扣。

江怡瑩表示，截至為止已成功媒合270戶弱勢租屋，目前還在繼續申請、媒合第2期包租代管計畫，由於已經是第2次包租代管計畫，所以招募速度比起第1期快很多

去年第1期包租代管，由於是第1次辦理計畫，所以招募速度較慢，另外針對房東有疑慮「稅優自治條例」部分，新北目前還在議會審議當中，但截至去年8月31日止仍媒合近900戶弱勢租屋，達成率相當不錯。

對於第2期包租代管計畫達成目標，江怡瑩指出，中央上個月實施租賃公會加入包租代管計畫，「公會版」有別於「縣市版」的申請者戶籍須與申請地相同，提供房客跨轄區選擇，只要有居住事實就能申請。

江怡瑩坦言，由於公會版申請條件較為寬鬆，多少影響到第2期包租代管申請人數，目前還在觀察當中，儘管數量有些為減少，但仍穩定增加當中。

另外，有民眾反映，協助辦理的3家業者，其中有服務人員因看不起弱勢租人者，甚至出現言語不善、不願協助看房的情況。

對此，江怡瑩表示，若民眾遇到類似狀況，都可向新北市城鄉局反映、聯絡，將會盡快介入、了解，並要求業者管理仲介人員，以免違背市府對弱勢租屋者的一番美意。

房客 房東

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