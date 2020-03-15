靈鷲山基隆清明懷恩法會舉辦21年 今年首次線上直播
靈鷲山基隆清明懷恩法會已連續舉辦21年，今年受新冠肺炎疫情影響，雖在如期舉行，但改成法師現場引領佛事進行，信眾則是在線上共修，透過網路平台在家持誦地藏經，表達孝親心意，為祖先超薦、為親眷祈福。
靈鷲山表示，顧及民眾健康並配合政府防疫政策，3月的大型法會活動大多取消、延期，或改線上共修方式進行。
清明懷恩法會今天上午8點舉行，8點30分由主法法師證守法師全場灑淨後，以網路直播方式持誦地藏菩薩本願功德經，帶領信眾報三寶恩、父母恩、師長恩，也為天下蒼生祝禱，祈願疫情早日獲得控制，讓大眾回歸正常生活。
直播共修對基隆講堂志工而言是全新嘗試，事前準備工作一樣如法如儀。從壇城捏布、插花、供果、書寫消災超度牌位及燄口桌祭品擺設，每一個細節毫不馬虎。靈鷲山TV團隊也提早進場，架設直播網站，務求法會佛事順利圓滿。
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