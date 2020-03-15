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怕比孩子早走 林口社宅讓「星兒們」自力更生
新北林口世大運社會住宅，提供自閉症權益促進會讓俗稱「星兒」的自閉症孩子共同生活在一起，促進會也向新北社會局申請創新性服務方案補助，在附近設立樸門友善農場，讓星兒藉由耕、共煮、共食，與家長建立雙老家園，目前有8戶入住在該社宅內。
「親愛的孩子，安心地睡吧，爸媽時時刻刻都和死神商量，讓我比你多活一天。」自閉症權益促進會理事長鄭文正說，自己快70歲，很多家長擔心萬一自己走了怎麼辦，希望藉由打造雙老家園，讓星兒有一個安身立命的友善環境。
促進會秘書長林娟圩也說，為了訓練星兒自力更生，在距離林口社宅15分鐘車程的農地，建構樸門友善農場，讓星兒學習鋤草、翻土、栽種、澆水等工作，等到蔬果採收後，就能再透過網站或食農小站販售。
新北勞工局也介入輔導，林娟圩說，以農場為基地，從食農教育出發，希望未來也能成立庇護商店，開發自產商品，培訓更多的星兒自立自強，才能讓促進會有長遠發展。
鄭文正說，很多星兒有過人的才能，只是不擅社交溝痛和情緒表達，像有數學系第1名畢業的星兒，出社會卻無法立足，因此促進會將會與大學合作，培育對餐飲有興趣的星兒和家長，將來能從事廚師或咖啡師工作。
社會局長張錦麗說，鼓勵更多社團從事持續性、創新型社會福利工作，去年起透過創新性補助方案，除了自閉症權益促進會外，還有新希望基金會、台灣新住民子女成長協會、新北市志願服務協會等13案獲得補助，繼續為新北社會福利服務。
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