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台北市路邊芒果早熟 點綴中華路沿線成紅綠色隧道

聯合報 / 記者張世杰／台北即時報導
芒果在台灣被廣泛栽培為果樹及行道樹，台北市工務局發現，去年暖冬影響，造成部分的芒果早熟，目前已有不少結果，民眾不妨漫步在中華路二段沿線，觀賞芒果樹將人行道妝點成一座座紅綠色隧道。圖／台北市工務局提供
芒果在台灣被廣泛栽培為果樹及行道樹，台北市工務局發現，去年暖冬影響，造成部分的芒果早熟，目前已有不少結果，民眾不妨漫步在中華路二段沿線，觀賞芒果樹將人行道妝點成一座座紅綠色隧道。圖／台北市工務局提供

芒果在台灣被廣泛栽培為果樹及行道樹，以食用為主，當黃澄澄的新鮮芒果鋪在清涼的剉冰上，正是消除燥熱的好夥伴，台北市工務局發現，去年暖冬影響，造成部分的芒果早熟，目前已有不少結果，民眾除大快朵頤一盤清涼解熱的芒果冰，也可漫步在中華路二段沿線，觀賞芒果樹將人行道妝點成一座座紅綠色隧道。

檬果俗名芒果，是從英文mango翻譯而來，其原產於印度，在印度被視為聖樹的果實，相傳許久以前有一位虔誠的佛教徒，崇拜佛祖釋迦牟尼，將自己的芒果園供獻出來，讓佛祖在果樹下休息，並享用芒果，因此在印度，芒果在眾多的水果供品中佔著頭號地位。

台北市工務局指出，印度人也用芒果來供奉愛神卡摩欲納，當地也傳說芒果會帶給戀人幸福，所以在每年春夏芒果花開時，成雙成對的印度情人們都會到芒果樹下談情說愛，所以芒果也有「愛情之果」的美名。

台北市工務局補充，芒果為常綠喬木，春天萌發新芽，開花時滿布小花，花色為淡黃色到紅褐色，花朵凋謝後果實開始發育，一般來說五、六月芒果的綠色核果會高掛枝頭，但因為去年暖冬影響，造成部分的芒果早熟，目前已有不少結果，而成熟採下來的果實放置一段時間後果皮由綠色轉為黃色，果肉變軟，香氣誘人，這時候就可以食用了。

早期台灣鄉下小孩最愛拿長竹竿打芒果，在台北市由於芒果（行道樹）屬市府公共造產，所以當芒果接近成熟期，考量芒果結果枝葉均高達6至12公尺以上，民眾缺乏適度採收器具，為避免果實掉落造成公安事件，目前台北市工務局會在果實近成熟前，增派高空車輛進行採摘；民眾妨漫步在中華路二段沿線，觀賞芒果樹將人行道妝點成一座座紅綠色隧道。

芒果在台灣被廣泛栽培為果樹及行道樹，台北市工務局發現，去年暖冬影響，造成部分的芒果早熟，目前已有不少結果，民眾不妨漫步在中華路二段沿線，觀賞芒果樹將人行道妝點成一座座紅綠色隧道。圖／台北市工務局提供
芒果在台灣被廣泛栽培為果樹及行道樹，台北市工務局發現，去年暖冬影響，造成部分的芒果早熟，目前已有不少結果，民眾不妨漫步在中華路二段沿線，觀賞芒果樹將人行道妝點成一座座紅綠色隧道。圖／台北市工務局提供

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