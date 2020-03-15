聽新聞
test
0:00 / 0:00
打造三鶯北台藝術重鎮 新北市立美術館2年後完工
為提升城市美學與促進都市繁榮，新北市在鶯歌區斥資逾18億，打造一棟地上8層、地下3層的新北市立美術館，預計將在2022年4月底完工，新北市長侯友宜今前往視察，盼完工後，讓三鶯地區成為北台藝術重鎮。
新北市以「在地出發、展望國際」的概念，整合北北基桃藝術及文化創意資源，打造符合區域及全市藝術發展的多元化藝術中心。
新北市工務局新工處指出，新北市立美術館為地上8層、地下3層建物，地下2、3樓規畫為停車場，地下1層為藝術街坊，包含餐廳、書店等公共服務空間。
1樓至8樓則為展覽室、教育體驗教室及咖啡廳等，總面積達約9000坪，整體工程從2019年2月13日開始施工，預計2022年4月30日完工、6月30日取得使用執照。
此工程將斥資18億6790萬元，目前進度達到17.88％，已超前6.09％進度，工務局表示，美術館基地就在國三高速公路旁，鄰近三鶯交流道、鶯二橋及三鶯捷運線LB08站。
盼完工後能與鶯歌陶瓷博物館、陶瓷老街、三峽老街、客家園區等在地藝文特色串聯，並透過正在施工的捷運三鶯線打破地域藩籬，成為北部重要的藝術觀光指標。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言