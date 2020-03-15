打造三鶯北台藝術重鎮 新北市立美術館2年後完工

為提升城市美學與促進都市繁榮，新北市在鶯歌區斥資逾18億，打造一棟地上8層、地下3層的新北市立美術館，預計將在2022年4月底完工，新北市長侯友宜今前往視察，盼完工後，讓三鶯地區成為北台藝術重鎮。

新北市以「在地出發、展望國際」的概念，整合北北基桃藝術及文化創意資源，打造符合區域及全市藝術發展的多元化藝術中心。

新北市工務局新工處指出，新北市立美術館為地上8層、地下3層建物，地下2、3樓規畫為停車場，地下1層為藝術街坊，包含餐廳、書店等公共服務空間。

1樓至8樓則為展覽室、教育體驗教室及咖啡廳等，總面積達約9000坪，整體工程從2019年2月13日開始施工，預計2022年4月30日完工、6月30日取得使用執照。

此工程將斥資18億6790萬元，目前進度達到17.88％，已超前6.09％進度，工務局表示，美術館基地就在國三高速公路旁，鄰近三鶯交流道、鶯二橋及三鶯捷運線LB08站。