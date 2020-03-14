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疫情影響貢寮鮑約1成待銷售 新北提5措施助養殖業

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
受新冠肺炎疫情影響，各行各業皆受衝擊，新北市漁管處表示，貢寮鮑今年產量還剩約一成待銷售，新北市政府提5大措施，降低疫情對業者的衝擊。圖／新北市漁管處提供
受新冠肺炎疫情影響，各行各業皆受衝擊，新北市漁管處表示，貢寮鮑今年產量還剩約一成待銷售，新北市政府提5大措施，降低疫情對業者的衝擊。圖／新北市漁管處提供

新冠肺炎疫情影響，各行各業皆受衝擊，新北市漁管處表示，貢寮鮑今年產量還剩約一成待銷售，新北市政府提出加工及冷凍倉儲補助、向中央爭取延長大陸鮑禁止進口期間、漁業紓困貸款申請、媒合電商平台及生鮮團購等5大措施，降低疫情對業者的衝擊。

新北市漁管處表示，今年貢寮鮑產量約222公噸，還剩約一成待銷售，目前已與貢寮區漁會洽談加工及倉儲補助措施，若養殖戶清池後產量供過於求，將比照過往補助模式，鼓勵養殖戶將貢寮鮑進行加工及冷凍倉儲，有效延長貢寮鮑保存及銷售時間，並增加銷售通路。

經濟部公告每年11月至隔年3月貢寮鮑產季期間，禁止大陸鮑魚來台，因應新冠疫情影響，市府已請漁業署協助，建議中央延長禁止進口期間至5月底，使養殖戶得有喘息空間，不用全數集中清池，並延長貢寮鮑國內市場銷售時間。另外，養殖戶若受新冠肺炎影響有財務調度需求，市府已向養殖戶宣導農委會釋出的紓困貸款方案，並協助向農委會申貸。

漁管處表示，因新冠肺炎疫情，民眾減少外出消費，新北市經發局協助與東森得易購公司合作設立「新北專區」，新北市漁業處已媒合漁產及養殖業上架虛擬平台，擴增線上販售通路；另也與貢寮漁會合作，進行在地貢寮鮑生鮮團購活動，不用出門就可品嘗生鮮貢寮鮑。

貢寮 新冠肺炎

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