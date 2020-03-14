新北防疫演練逼真基隆觀摩 近日進行社區感染演練
新北市今天在新店區舉辦「防範武漢肺炎社區感染防疫示範演練」，基隆市副市長林永發特別率領市府相關單位首長出席觀摩，希望能夠借鏡新北市作法，因應日益嚴峻的疫情，近日將進行社區感染演練。
市長林右昌表示，防疫如同作戰，防範疫情也不分黨派或中央、地方，包括桃園市及新北市先後都舉辦大小規模不等的社區防疫超前部署演練，因此他特別請林副市長率領基隆市政府的民政處、社會處、衛生局、警察局及消防局等單位主管，組隊前往觀摩。
演習現場採大規模實兵及預錄的方式進行，動員各局處、轄內醫院、國軍、當地居民及志工，超過450人參與實兵演習並運用各式專業車輛於不同場景，演習設想狀況針對平時居家防疫整備、居家檢疫關懷、零星個案確診、單一社區感染到大規模社區擴散傳播時所帶來的嚴峻挑戰等情況，實際模擬四大階段的防疫應變策略。
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