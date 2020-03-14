曾列為野外滅絕級植物 烏來杜鵑今復育超過4萬8千株

原本生長在新北市北勢溪一帶的烏來杜鵑，因為翡翠水庫興建淹沒大部分原生地，僅存少數移植栽培株，被台灣植物紅皮書列為野外滅絕級植物，新北市農業局2002年推動原生植物復育工作，如今已種植超過4萬8千株杜鵑。

農業局表示，除了在苗圃及野地進行扦插復育外，也和嘉義大學老師林瑞進團隊合作成功培育1千2百株實生苗，增加物種歧異度，目前在石碇區、烏來區及新店區都可以看見烏來杜鵑復育的成果。

農業局表示，今年為呼應生物多樣性超級年，將與台灣自然保育基金會及農委會林業試驗所合作，在瑞芳區瑞芳農場的台灣原生植物保種中心種植原生種植物，加強原生植物保種，後續進行臺北赤蛙野放、艷紅鹿子百合與台灣百合復育、外來入侵種動植物清除等計畫。

每年3月至4月正是杜鵑盛開時節，民眾可利用假期相約踏青賞花。農業局長李玟表示，今年除了持續在野外栽植復育烏來杜鵑外，並會加強推廣及宣導工作，讓更多民眾了解原生植物及生物多樣性保育的重要性。