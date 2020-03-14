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北市杜鵑花季開跑 柯文哲：戴口罩也可以出來活動

聯合報 / 記者楊正海/台北即時報導
2020年台北杜鵑花季在今天白色情人節開跑，北市府鼓勵民眾趁著假日來大安森林公園聆聽杜鵑花音樂會。記者楊正海／攝影
2020年台北杜鵑花季在今天白色情人節開跑，北市府鼓勵民眾趁著假日來大安森林公園聆聽杜鵑花音樂會。記者楊正海／攝影

2020年台北杜鵑花季在今天白色情人節開跑，北市府鼓勵民眾趁著假日來大安森林公園聆聽杜鵑花音樂會，上午10點30分至晚上8點30分，全天不斷電接力演出，音樂會現場安排如果兒童劇團表演、Hello Kitty見面會以及日本歌手稻村壤治、實力歌手白安、曾沛慈、1976樂團與畢書盡等藝人演出。

台北市長柯文哲下午參加杜鵑花季活動，媒體問柯，淡水無極天元宮今年因新冠肺炎疫情，特別發布公告呼籲民眾今年不要來賞花，避免因人潮眾多造成群聚感染，柯文哲說，杜鵑花季是戶外活動，他覺得也不要太過於驚慌，當然防疫還是要做，人多、不特定、密閉要戴口罩，就算戴口罩，也可以出來活動。

對於賞花人潮，柯文哲說，今年少很多。柯文哲說，其實有戴口罩、勤洗手，還是盡量維持生活的正常。媒體問柯，台大有線上賞花？柯說，對啦，如果不想出來就線上賞花，如果要看實體可以來。

對於今年杜鵑花季的活動取消飲食和野餐，柯文哲說，飲食部分，也是當年台大SARS的經驗，當年台大SARS急診處有10個同仁被感染，花很長的時間做疫調後才發現，大家上班的時候都包好好，吃飯的時候拿下口罩互相感染，這段期間飲食攤，聚會一起吃，會取消掉。

2020年台北杜鵑花季在今天白色情人節開跑。記者楊正海／攝影
2020年台北杜鵑花季在今天白色情人節開跑。記者楊正海／攝影

柯文哲 杜鵑 口罩

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