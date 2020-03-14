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遙控無人機區域月底公布 新北：傾向開放更多綠區
無人機法規將於3月31日上路，因應民航法將400呎以下空域規畫、取締權責屬於地方政府，新北市交通局表示，新北市正全面檢討可開放區域，在安全及公益考量前提下，已針對北海岸、河濱公園及郊區等空曠地區空域積極規畫，「傾向開放更多綠區」，提供玩家、法人從事無人機活動。
新北市交通局綜合規畫科代理科長黃莉雅強調，相關規範尚未上路實施，新北市已就各方意見不斷在調整，並逐一行政區檢討可開放區域，「絕對不單單只有西盛遙控飛機場可以飛」。
黃莉雅指出，民航法遙控無人機專章施行後，自然人須於市府規畫可飛行區域從事遙控無人機活動，因此在排除中央主管機關和民航法規定的禁航區、限航區、航空站或飛行場四周一定距離範圍的限制飛航區域，以及禁止建築物或人口密集區域，新北市正全面檢討可開放區域。
交通局表示，尤其許多玩家、法人最愛聚集的北海岸、東北角和山區，新北市府已函請北觀處等相關權管單位評估如無禁航必要，則以開放為綠區，希望能在月底前公告，供無人機玩家活動。
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