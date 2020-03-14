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天元宮籲不要賞櫻避免群聚感染 接駁公車3月16日起停駛
為防範新冠肺炎疫情蔓延，淡水天元宮呼籲民眾不要前往賞櫻，以避免群聚感染情事。新北市交通局228開始至3月29日的「捷運淡水站-天元宮」的賞櫻接駁公車，也將配合自3月16日起停駛。
228連假正值淡水天元宮櫻花季，新北市交通局原本闢駛自2月28日至3月29日的「捷運淡水站-天元宮」接駁公車，首班車上午8點由淡水捷運站發車，末班車下午5點由天元宮發車，尖峰時段約10到15分鐘一班。
交通局運輸管理科長林詩欽表示，現因中央防疫指揮中心宣導，減少公共場所群聚活動，淡水天元宮日前呼籲民眾不要前往賞櫻，因此賞櫻接駁公車也將配合停駛。
交通局表示，既有875、876、877等公車路線均有行經天元宮，民眾可多加利用，客運業者將視乘車狀況機動加開班次。
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