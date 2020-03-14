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新冠肺炎改變銷售方式 台南藏金閣家具17年來首次網拍
台南市環保局藏金閣17年來每月第2個禮拜六，都會舉行再生家具拍賣會，也是民眾尋寶的日子。這個月因新冠肺炎疫情，今天拍賣日首次改網拍，但仍有民眾到現場看實物後再下標，也有民眾不知如何上網投標，環保局人員現場教導，也讓一些老人家很窩心。
台南藏金閣設有木工廠，將回收的木製家具、廢棄木頭再利用，整理或重新製作家具與飾品，每月都帶來20萬元左右的收入，也打出藏金閣的名氣，現在還可刷卡購買再生家具，每次拍賣會都吸引人潮。
不過，受新冠肺炎疫情影響，今天的拍賣會改為網拍，也是第一次將現場拍賣會改成網拍。為讓民眾多了解所欲拍賣的實體，競標時間從今天上午8時至3月16日中午12時。競標時間一開始，就有人下標，也有民眾專程到藏金閣尋寶，看了實體並喜歡才下標。
也有民眾不知今天改網拍，到了藏金閣後，發現人少，還以為沒拍賣會，獲知改為網拍，卻又不知如何上網投標，而不知所措。環保局人員立即現場指導，教會利用手機進到網站並投標。
有位老太太表示，親友的女兒正在學鋼琴，想買1架鋼琴，因此和親友約來藏金閣選琴，了解每架鋼琴的音色狀況後再下標。
台南市一般廢棄物管理科長王世為說，這是藏金閣成立17年來首次網拍，到今天中午已有24人對18件家具、4輛腳踏車投標。歡迎民眾把握機會上網投標。
網路拍賣競標商品有210件家具、120件原木創作用品及18輛腳踏車，主題家具有檜木多功能置物櫃及30件不同地方特色的古早味檜木菜櫥。民眾只要上藏金閣網站（https://epb2.tnepb.gov.tw/yardsale/ default.asp）申請加入會員，取得會員資格後即可參加競標。
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