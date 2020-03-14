新北萬金石馬拉松退費即日起申請 物資4月中開始發放

受新冠肺炎疫情影響，近來台北捷運運量下滑，2、3月搭乘人次都比去年同期少17萬到31萬不等；北市交控中心也發現，北市主要通勤橋梁或道路，3月出現通勤尖峰時段，每小時車流增量2%到15%，推測可能是民眾為了防疫，避免搭乘大眾運輸工具，造成自行開車騎車或搭計程車的人增加。

2020-03-13 23:05