新北萬金石馬拉松退費即日起申請 物資4月中開始發放
新北市萬金石馬拉松今年因新型冠狀病毒肺炎疫情停辦，體育處表示已訂下明年比賽日期為2021年3月21日，請跑友們保留時間，明年再來，並說明退費標準。
退費申請本國籍可於4月12日晚間11點前填寫表單https://reurl.cc/8Gla2M；外國籍則填寫這一表單表單https://reurl.cc/KkkQVj。退費皆採全額退費，包括報名費、晶片押金、接駁車、物資郵寄費，規定期限內未申請退費，則依2021年競賽規則辦理。
物資寄送本國籍於本月16日起陸續寄送；外國籍請委託國內親友代為領取，領取地點在新北市板橋區漢生東路278號6樓體育處，時間從今年4月12日到6月30日止，逢星期一至五上午10點至下午5點。物資含浴巾（挑戰馬為毛巾）、跑衣、L夾、參賽束口袋、袖套、號碼布。
選擇現場報到選手，物資將寄送到報名時填寫聯絡地址。
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