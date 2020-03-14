侯友宜：建議中央採取區域聯防 不是只單看一縣市

新北市政府今天在新店央北社宅舉辦新冠肺炎大規模演習，新北市是目前唯一跟中央在防疫動作上比較密線的縣市，新北市長侯友宜表示，中央跟地方一定要緊密在一起，他也建議下個階段，中央要採取區域聯防，不是只單看一個新北市。

侯友宜表示，中央在政策面有全盤性考量才會下決策，地方是執行面但會碰到困難處，所以指揮官到地方指導實際執行面、盤點作戰能量這是必然，他也有跟衛服部長陳時中建議，下個階段不是只看單一城市的防疫，要採取區域聯合，例如北北基宜，中央在盤點中，萬一北部確診案例多、爆發大規模社區感染，中央如何適時做好政策指導，讓地方執行。

侯友宜說，包含非必要商業活動是不是要停止、學校是否停班停課、以及人車管制，都是中央一條政策下，區域聯防同時啟動甚至全國，他也建議陳時中，要以區塊、全台聯防，國安會採取什麼動作，政策跟地方要緊密配合，讓大家做好準備。

至於北北基宜區域聯防的部分，是否有跟縣市首長溝通過？侯友宜表示，他一定會跟幾位首長報告、共同面對，這個部分絕對不能少中央，因為中央是政策指導單位，除了下政策也要了解地方需求，台灣很小，一定要把防疫資源互相調配，甚至可以把全台納進來，目前多數案例都在北部，是否要以北部作為社區爆發感染那不見然，但要做好兵推盤點，都要逐一到位。