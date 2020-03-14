新北施裕隆、柳雪琳生日 捐復康巴士給市府作為禮物行善

新北市民施裕隆、柳雪琳在彼此生日時捐贈復康巴士給市府，近日捐出第8輛，新北市長侯友宜寫下賀卡祝福，施裕隆表示會持續捐贈，也要將慈善志業列入子女傳承備忘錄裡。

施裕隆不僅捐車，也是家扶、兒盟等基金會和偏區學校獎助學金贊助者，認養弱勢兒童有90名，今年又資助社會局評估的北海岸地區12名弱勢學童。

2016年6月22日，在三重從事電子連接器生產業的施裕隆生日，他妻子柳雪琳買車作為禮物，結果卻買了一輛造價百萬元以上的復康巴士捐給市府， 前市長朱立倫受贈時開玩笑說「那換太太生日時，也要買復康巴士相贈哦」從此兩夫妻就在對方生日時贈車給市府，4年來愛心不變。

社會局副局長許秀能和身心障礙福利科長徐綺櫻等人帶著侯友宜市長的生日賀卡、感謝牌和「法隆妙韻8」模型車，送到施裕隆三重公司辦公室致謝。