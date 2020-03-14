北市內湖草莓季 今起有免費接駁車

內湖草莓季在北市白石湖休閒農業區已開跑1個月，因應3月到5月初是草莓盛產期車潮，除原本就有的小2路線公車外，北市府今天（3月14日）起到5月10日期間，每逢周六、日及清明節連續假期共20天，早上9點營運到下午5點，有免費接駁車往返捷運內湖站到碧山路觀光草莓園，班距20分鐘。

北市產業發展局農業發展科長呂丘鴻表示，草莓季免費接駁車於內湖捷運站1號出口旁發車，行經成功路四段、金龍路、內湖路三段、碧山路到石崁地區，從捷運站發車後直達碧山巖牌樓迴轉可上下車，隨後行駛碧山路往玄明宮停靠觀光草莓園則採隨招隨停，回程再經碧山巖牌樓停靠後直達內湖捷運站。

內湖區農會推廣部主任林榮順指出，每年人車潮通常在草莓盛產期間增加，今年受氣候暖化、疫情等因素影響，人潮較少一些，但不少人還是偏好開車上山，因此碧山巖外的停車場仍很難停車，周邊會出現零星排隊、塞車的情況，因此他也建議搭大眾運輸較佳。

碧山草苺園主人黃根旺說，人潮比較過去少三分之一左右，車潮則是老樣子，偶爾會車較多容易塞住；但遊客主要都是本地人，外國或外地觀光客少到幾乎都沒了。