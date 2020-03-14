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防大規模確診 侯友宜：新北已備3處隔離收治中心收輕症
新北市政府今動員各局處等450人，舉辦全台首次新冠肺炎「大規模演習」，並協請國軍支援，在新店央北青年社會住宅周邊展開，最高預演大規模社區感染到3千人狀況。新北市長侯友宜說，若發生大規模社區感染時，新北市已經找好沿海風光明媚的3棟「隔離收治中心」，供無或輕症2千床位。
新北市目前盤點最多可收治確診678床，侯友宜說，要想辦法擴大到1千床。據了解，假設新北市確診人數急劇上升，不分輕、重症已快速漲到達「1千人」時，就會將收治無或輕症穩定患者，移至「隔離收治中心」，醫院要留給重症的人。
目前新北市收治輕、重症本身就有分流，只是當患者急遽增加時，預先以1千人為門檻，分流隔離收治中心及醫院。
另假如醫院收滿、隔離收治中心也收滿2千人，整體確診如果超過3千人，就將進行無或輕症居家隔離，並有醫療診所前進協助。
今侯友宜以新北市防疫一級開設指揮官出席，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中、副指揮官何啟功、專家諮詢小組召集人張上淳、衛福部醫事司及疾管署均與會，另基隆市、宜蘭縣、苗栗縣、新竹市、台中市、嘉義市、金門縣、台東縣等縣市都派衛生局出席觀摩。
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