防大規模確診 侯友宜：新北已備3處隔離收治中心收輕症

新北市政府今動員各局處等450人，舉辦全台首次新冠肺炎「大規模演習」，並協請國軍支援，在新店央北青年社會住宅周邊展開，最高預演大規模社區感染到3千人狀況。新北市長侯友宜說，若發生大規模社區感染時，新北市已經找好沿海風光明媚的3棟「隔離收治中心」，供無或輕症2千床位。

新北市目前盤點最多可收治確診678床，侯友宜說，要想辦法擴大到1千床。據了解，假設新北市確診人數急劇上升，不分輕、重症已快速漲到達「1千人」時，就會將收治無或輕症穩定患者，移至「隔離收治中心」，醫院要留給重症的人。

目前新北市收治輕、重症本身就有分流，只是當患者急遽增加時，預先以1千人為門檻，分流隔離收治中心及醫院。

另假如醫院收滿、隔離收治中心也收滿2千人，整體確診如果超過3千人，就將進行無或輕症居家隔離，並有醫療診所前進協助。