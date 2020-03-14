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新冠肺炎案例若超過3千人 侯友宜：把退休醫護找回來

聯合報 / 記者魏翊庭江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜（右二）提到，如果新冠肺炎確診案例超過3千人，要把退休醫護人員找回來支援，這部分已經在做，要先做好盤點跟整合。記者魏翊庭／攝影
新北市長侯友宜（右二）提到，如果新冠肺炎確診案例超過3千人，要把退休醫護人員找回來支援，這部分已經在做，要先做好盤點跟整合。記者魏翊庭／攝影

新北市政府今動員各局處等450人，舉辦全台首次新冠肺炎「大規模演習」，新北市長侯友宜提到，如果新冠肺炎確診案例超過3千人，要把退休醫護人員找回來支援，這部分已經在做，要先做好盤點跟整合。

侯友宜致詞時提到，他跟衛生局說要作好萬全準備，尤其線上醫護人員不夠的問題，如果確診案例超過3千人，醫護人員絕對不夠，所以要把一些退休醫護人員找回來。防疫物資夠，但人員不夠怎麼辦？

侯友宜說，這次預防演習過程中，是從社區感染作起，從單一感染案例到多元感染案例，萬一案例急遽上升該怎麼作？侯也強調中央地方一定要合作。

被問及要找退休醫護人員回來加入第一線協助，侯友宜表示，謝謝大家關心，這部分已經在做，把醫護同仁找回來，大家一起面對醫護人員不足的問題，前段時間也有這個狀況，所以要先做好盤點跟整合。

醫護人員 侯友宜 新冠肺炎

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