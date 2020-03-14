新北首次舉辦新冠肺炎大規模演習 陳時中：很逼真

新北市政府今在新店央北青年社宅舉辦全台首次新冠肺炎「大規模演習」，最高預演大規模社區感染到3千人狀況，實際模擬四大階段的防疫應變策略，總計17項演練。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中、新北市長侯友宜、今前往視察新冠肺炎大規模演習，今天氣溫下降，現場還下雨，但演練沒有受到天氣影響，仍順利完成。

新北市衛生局表示，今動員各局處總計450人，演練第一階段為感染發生前的「防疫宣導」、第二階段「發生零星確診個案」，第三階段「單一社區感染」，第四階段「大規模社區擴散傳播」。

在第三階段，除設立診療關懷站可視訊診療，若通訊診療評估要轉診醫院，將啟動小孩、寵物照護．由社會局、農業局幫忙，醫師公會會也會協助運作；在第四階段，因應就醫民眾短期暴增，衛生局擇定疫情最為嚴重社區成立「市級前進指揮所」，設立篩檢醫院，由亞東醫院收治重症患者進行分流措施。

陳時中表示，今天這個演習很逼真，在這樣的天氣還是完成了，上次來新北印象深刻，因為超前部屬設立居家關懷檢疫中心，新北設想很多、醫療顧問非常強，把民政社政等體系都連結起來，有計劃、有步驟、有溫暖，加上有超前、落實，若大家都這樣做中央就鬆口氣，但看歐洲情勢變化，城市一不小心就往下降直落，他呼籲大家警惕小心不要恐慌，會戰勝這場疫情。

侯友宜表示，台灣目前確診個案跟各國比較算是很少，防疫還算成功，但歐美案例逐漸高升，萬一疫情擋不住進入社區，該怎麼做？新北市超前部屬，將民眾、里長到各級幹部都要有預防專業，隔離收治中心也都已經找好三棟，針對輕症、無症狀的確診案例，新北也已經找好風光明媚的地方作為收治中心，預計可以容納兩千人。