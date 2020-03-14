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新北女農顏姿琳開發柚子系列商品 還助同業直播創新機
新北市八里女青農顏姿琳17年前辭去主管工作，與先生林炳昌回鄉經營「桃樂絲森林農場」，除了主打柚子系列產品，也與其他青農互動交流，熱心協助拍攝影片、直播行銷。
顏姿琳原本在八里汙水處理廠擔任實驗部門中階主管，在公公離世後，與熱愛大自然的先生林炳昌接下家中的果樹農場，2人開始農場經營，並轉型為觀光農場，已經營17年。
為提供給消費者最健康的蔬果，顏姿琳夫妻倆堅持農地永續發展，10年前就開始栽種有機文旦柚，經過這些年的努力，農場已發展成農村生態教育園區，民眾可以在柚子林區漫步、與兔子、天竺鼠等小動物互動，並體驗彩繪柚子陶鈴、手工香皂DIY及手拉坯教學等活動，更陸續發展出柚子盥洗用品、柚子糖、柚子冰棒等90幾種柚子系列的加工產品，從吃的到用，樣樣俱全，為農場注入新生命力。
顏姿琳表示，早年因堅持自然耕種，種植的水蜜桃被蟲吃光，差點撐不下去，後來改種有機文旦柚，轉變為以柚子為主題的農場，前幾年因經濟不景氣導致觀光人數減少，又是農場的一大危機，但透過調整產品售價、打卡促銷等多元方式行銷，今年度也慢慢看到成果，不但平日的遊客數增加，連過去較少見的退休人士與學生客群也陸續提升。
熱心的顏姿琳現在是新北市青農聯誼會蔬果組組長，夫妻倆每週利用園區休園時間，親自走訪聯誼會蔬果組成員和其他農友交流互動，並幫每個青農拍攝細心照顧的農園特色與從農心路歷程，利用直播來協助他們行銷自己的農場與農產品。顏姿琳還表示，為了提升競爭力，2人目前也在大學修課，並參加新北市農業局的新農漁民輔導計畫等各種課程，改善產品包裝設計。
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