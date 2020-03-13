疫情影響 北捷運量減 通勤汽機車變多

受新冠肺炎疫情影響，近來台北捷運運量下滑，2、3月搭乘人次都比去年同期少17萬到31萬不等；北市交控中心也發現，北市主要通勤橋梁或道路，3月出現通勤尖峰時段，每小時車流增量2%到15%，推測可能是民眾為了防疫，避免搭乘大眾運輸工具，造成自行開車騎車或搭計程車的人增加。

根據北捷統計，今年2月沒春節，平均日運量僅183萬人次，不只低於去年全年平均日運量216萬人次，也比去年有春節連假的2月200萬人次要少；3月開學後，1日到12日的平均日運量也只有181.3萬人次，較去年同期212.4萬人次，減少31.1萬人次。

交控中心統計發現，北市主要通勤橋梁或道路，於上班尖峰時段或假日期間，每小時車流都有增加的情況；例如仰德大道3月至今在上班尖峰車流，每小時通過1197輛車，較去年1038輛多出159車次，增加15.3%；同期比較堤頂大道，則是從每小時2140輛車增加到2260輛，增長5.6%。

其他如中興橋、華中橋、台北橋及基隆路、南港路等連接雙北的通勤橋梁或常經幹道，3月上班尖峰車流也都有增加，較過去同期增加2到3%。

交控中心主任王耀鐸指出，近來道路車流確實有增加，數據可能反映出民眾受疫情影響，擔心大眾運輸工具有人群密集接觸，轉而使用私人汽機車通勤、出遊取代，或改搭計程車。

部分計程車司機也發現使用計程車通勤的人似乎有稍微增加，計程車駕駛王敬華說，他平常有固定跑學校載學生，最近明顯發現家長搭計程車送孩子上學的約增加2成。