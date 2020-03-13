全國競賽取消升高中沒法加分 家長好擔心

受新冠肺炎疫情影響，開學後許多全國性競賽都取消，也影響到多元入學加分。台南市加分採計到寒假結束，國二生因今年沒有取得全國賽加分機會，明年即使全國賽拿冠軍，因已過採計期限，也無法加分，可能影響到上第一、二志願的希望，部分師生要求明年的採計期限延長，彌補今年已無法加分的遺憾。

台南市教育局長鄭新輝表示，是否明年將採計加分期限延後，會聽取意見並討論，希望能達到公平與合理。目前所採取的多元入學比序，多數學生都會在多元學習項目拿到高分，這次因疫情影響而競賽取消，讓部分學生無法加到分，也感遺憾。

台南市高中多元入學比序分會考、多元學習、志願序與就近入學，其中多元學習與會考分數最重要，多元學習總分70分，但最高只採計50分，因此除了會考分數要高，多元學習也必須拿50分，才有機會上第一、二志願，有些學生雖然會考分數高，但多元學習成績不如人家，參加競賽成為力拚項目。依照規定，市賽前3名依序加4、3、2分，全國賽依序為7、6、5分，團體賽分數減半，但採計分數只能擇優採計1項。

每學年上學期都會先舉辦學生音樂賽的市賽，再擇優參加全國賽，今年因疫情影響，原本開學後的多數全國賽都取消，讓許多學生失去加分的機會。對國三、國一生並無影響，影響最大的是國二生，因為只有這次全國賽有加分的機會。因此許多老師與家長，希望教育局將明年採計分數的期限延後，讓目前這一批國二生，明年參加全國學生音樂賽，因得獎也能獲得加分。