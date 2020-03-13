貢寮雙玉社區忙春耕 盼賞鳥民眾勿踏農作

貢寮雙玉里的田寮洋濕地，不僅是社區居民種田的小天地，也是許多賞鳥民眾熱愛的取景地點，昨(12)日是社區居民春耕的日子，豎立自製旗桿以防綠頭鴨前來翻壞水田，同時盼接賞鳥民眾不要闖入田間踐踏破壞，好讓農作順利收成。

雙玉里位在貢寮區的中心地帶，因為雙溪河蜿蜒的走向，形成了位在火車鐵道旁的田寮洋濕地，今天晴朗的好日子，社區與里民們紛紛前來幫忙春耕，雖然大家來自各行各業，因為家鄉高齡化，前來協助義不容辭。

因為是生態盎然的濕地範圍，里民們採無毒種植，除了原生種芋頭、山藥、紅菜，為了防止綠頭鴨游入破壞秧苗，里民們用旗桿充當稻草人功用，看著白鷺鷥吃著田間小蟲，水田映照著插秧機的身影，春耕景象美如畫。

雙玉社區發展協會理事長吳戶東表示，接下來清明節，濕地附近的第九公墓，多少會吸引返鄉掃墓民眾前來欣賞生態，希望大家發揮公德心，不要闖入田間踐踏到農作，以此珍惜農人們的辛勞。