基隆河上游坍方35米 平溪整修邊坡完工

位在基隆河上游的平溪區薯榔里，屬於土石流的潛勢溪流，去年九月底颱風夾帶大量雨勢，便導致靜安路二段76號民宅旁的邊坡發生坍方，斜坡長度達35米，經區公所向市府爭取了經費，並在上個月將邊坡防護完工，保障里民的生命財產安全。

薯榔里長潘隆裕表示，薯榔里民大多住在河邊，因為極高的邊坡落差，容易造成邊坡坍方的危險，去年九月底便有一處，坍方了將近35米長，現場怵目驚心。

平溪區長陳聖聰表示，邊坡先在十月進行暫時性的帆布固定，平溪公所也盡速爭取市府經費163萬進行救災，並在今年二月完成邊坡防護工程。

里民留下災害當時的影片記錄，同時也感謝公所、里長盡快協助處理坍方，雖然原本可以去到竹林的坡上小徑被沖壞了，但平安就是福，公所也加強了薯榔里的防災演練，以團結分工學會自救以保障自身安全。