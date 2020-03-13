人行道破損不平 汐止崇德國小通學路難行
人行道破損不平，造成民眾走路摔倒，這樣的情形就發生在汐止茄苳路的一處社區前，這條路也是崇德國小許多學生上放學必經之路，地磚破損不平，就好像波浪一樣，今(13)日市議員張錦豪會勘，要求改善。
崇德里長蘇宏杰說，汐止的崇德里市民活動中心對面的茄苳華城社區前的人行道，因為，往前一點就是崇德國小，所以，許多學生上放學都會走這裡，只是地磚破損嚴重，還有部分塌陷狀況，整條路看過去，像波浪一樣，就多次發生民眾摔倒受傷，也讓大人很擔心小學生的安全。
市議員張錦豪表示，里長、還有很多民眾陳情，所以，今天邀請市府養工處、公所等相關單位現場會勘，現場可以看到地磚破損、水泥花壇也裂開，實在不安全，在新北市政府整頓學校通學廊道的同時，希望茄苳路這個社區開放空間也能夠進行改善。
改善小朋友的通學路，只是市府也指出，這是屬於社區範圍，不過，社區卻認為是屬於開放空間，再加上也真的是許多學生上放學必經之路，所以，希望公部門能夠協助改善，讓民眾、小朋友行的更安全。
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