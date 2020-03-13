沒地方躲雨 汐止保長坑溪增休憩空間

汐止保長坑溪步道，風景很美，每天都吸引好多人運動休閒，不過，沿途可以坐下來休息的地方很少，也沒有躲雨的地方，所以，接獲陳後，今(13)日市議員白珮茹會勘，要求在右岸增設避雨的休憩空間。

保新里長吳明道說，每天早上、黃昏，不少老人家會出來走走，散步運動也聚在一起聊聊天，尤其保長坑溪風景悠美，鳥類生態很好，只是在靠近保新里也就是右岸的這一側河堤步道，雖然前方有做簡單的休憩座椅，但是卻沒有遮風避雨的地方，有時候走一走突然遇到下雨了，很不方便。

市議員白珮茹說，河岸步道很多人會來休閒散步，在今年初，對岸也就是保長坑溪左岸的花架涼亭做好了，就算下午時間，下點小雨，還是吸引不少散步休閒，不少老人家走累了就坐著休息聊天，所以，今天請市府水利局來會勘，希望在右岸也規劃避雨的休憩空間。

看中的地點就在中間這處防汛步道旁的空間，會勘後也要求市府水利局施作座椅等設施，能遮風避雨，民眾走累了還可以休息一下，邊欣賞美麗的溪流風光。