雙溪媽祖遶境消災除疫 抬神轎要戴口罩

今(13)日農曆2/20，是雙溪區平林里年度媽祖遶境的盛事，但因為肺炎疫情加強防疫措施，不僅在遶境過程中戴口罩，在歇息吃點心時，也盡量做個人分裝，遶境前後也都需要量體溫、酒精消毒，以保護彼此健康安全。

平林里長黃添松表示，平林里在里辦公室的推廣下，傳承著傳統信仰習俗，不僅繞境活動的起點、終點都選在里活動中心，還分為農曆二月媽祖遶境、十月謝平安的兩大祈福儀式，今年遇到肺炎疫情，除了祈求媽祖消災除疫，也加強防疫措施，做到基本防護捍衛健康。

今天上半天雨勢不小，大家穿著雨衣，放起響徹雲霄的鞭炮，民眾在家門口拜拜，同時里長黃添松也要求抬神轎的信眾，都需戴上口罩。大陣仗從活動中心繞里內一圈回來，里內環保志工趕緊上前為大家量體溫、酒精消毒，再經過過火儀式後，媽祖神像來到活動中心神壇供里民上香參拜，同時祈求今年疫情盡快受到控制，里民闔家安康。