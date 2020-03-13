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防疫旅館恐遭居民抗議？黃珊珊：不是可怕的地方

聯合報 / 記者楊正海/台北即時報導
台北市副市長黃珊珊(左)下午主持市府新冠肺炎疫情小組第20次應變會議，會後受訪。記者楊正海／攝影
台北市副市長黃珊珊(左)下午主持市府新冠肺炎疫情小組第20次應變會議，會後受訪。記者楊正海／攝影

因應新冠肺炎疫情，台北市政府推出防疫計程車和防疫旅館，台北市副市長黃珊珊下午主持市府新冠肺炎疫情小組第20次應變會議，會後受訪指出，防疫計程車原來有2台車，白天開8小時，但後來發現很多民眾晚上就醫，改成3班制、三輛計程車共24小時，因為24小時都有防疫計程車需求。

至於北市防疫旅館，因部分旅館公會人員認為涉及到傳染病防治法，若防疫旅館附近的住戶反彈，市府是否有配套？

黃珊珊說，很多確診的病人，都不是居家檢疫的病人，居家檢疫的人在防疫旅館度過這14天，沒有那麼嚴重，防疫旅館只是協助找到地方可以收留那些人，防疫旅館並不是一個很可怕的地方。

黃珊珊強調，這些人不是自己故意，只是從疫區回來，必須要有個地方安靜14天，如果大家要抗議，就只能說，居家檢疫並不是病人，如果有狀況，衛生局、民政局會第一時間協助送醫。

黃珊珊指出，如果沒有防疫旅館，這些需要居家檢疫的國際旅客，也都會住在一般旅館中，這些旅館的從業人員，都知道接待的客人是什麼屬性，這不是一個傳染病的帶原者，只是因為政策，而需要做居家檢疫的人。

黃珊珊說，目前台北市居家檢疫者，沒有一個確診，只是需要一個地方安靜的度過14天，所以防疫旅館只是跟一般旅館進住了一個居家檢疫的外國人，這是一模一樣，不會因為這樣，就變成一個疫區，大家有點太過恐慌。

黃珊珊說，就算這些人不在防疫旅館裡面，也可能住在你家樓下，很多社區內住了很多居家檢疫的人，這是大家都知道的事情，如果會引起恐慌，很多社區都要關門了。

居家檢疫 黃珊珊 計程車 新冠肺炎

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