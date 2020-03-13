違反居家檢疫北市罰70人共202萬 只剩百萬大戶沒繳

新冠肺炎疫情仍升溫，台北市衛生局目前已經針對70名不遵守居家檢疫規定的民眾分別開罰，目前總金額是202萬，台北市副市長黃珊珊說，目前僅剩被罰100萬的民眾還未繳納。

該名男子日前從廈門返台，不配合居家檢疫，還趴趴走到高雄的機場航空站，準備搭機離台，與司機、警方口角，被台北市政府重罰100萬。

黃珊珊指出，北市目前為止，開罰70人，目前總金額是202萬，被罰100萬的民眾還沒有繳，依照程序，他有訴願的權利，按照程序，若確定罰，還沒有繳納 ，到時候再移送行政執行署執行。

至於花多久時間？黃珊珊指出，這要看送達時間，還有30天訴願，訴願期間可能會更久，如果訴願完可能還提行政訴訟，所以沒有辦法知道會到什麼時候，但是訴願中是不會停止執行的，還是可以送行政執行署，時間上應該至少是1個月以上。