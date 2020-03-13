北市推「醫護專案」 4旅館供醫護人員暫住休息

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，新北市政府規畫青年社會住宅做為防疫醫療人員休息空間，台北市政府今天也宣布提供醫護專案，由4家旅館提供有北市公務員資格的醫護人員暫住休息，市府補助每人每天1600元、供應兩餐、住24小時；副市長黃珊珊說，也就是說，醫護人員可免費住宿休息。

黃珊珊下午主持市府新冠肺炎疫情小組第20次應變會議，會後受訪指出，北市找醫護人員休息的處所，盤整以後，因需要相關的設備，詢問了一些旅館業者後，旅館業者非常支持，認為警消醫護是最重要的防疫人員，可以提供「醫護專案」。

黃珊珊說，也就是說，旅館業者讓醫護人員去休息，費用由台北市政府處理，這不是徵用旅館，是一個優惠方案，北市府比照公務人員出勤的方式來協助，不需要再去找一些空的地方重新整理提供給醫護人員，這樣醫務人員的休息處所就可解決了，有4家旅館業者願意幫忙。

至於補助的費用？黃珊珊指出，比照世大運時，台北市當時動員很多的工作人員，類似差旅費 ，一個晚上依公務員的規定，市府只能負擔最多1600元，而這些旅館業者願意用這個價格，提供兩餐，住宿24小時，市府就不用再去找更多的空間，只要是台北市的公務員就不用付錢，但這不是防疫旅館。