新北推勞基法令輔導 3年將辦6620場
勞基法一例一修規定經過2次大幅修法，許多中小企業因對法令認知不足，頻繁被檢舉，為保障勞資權益，新北市勞工局推出「先輔導、後檢查」，除蒐集業者意見，在未來3年將舉辦6620場法令講解講座，並提供安全設備補助、對展店裝修進行輔導等，以輔導與檢查並重，督促業者落實法令規定。
勞工局表示，許多企業跟不上修法的速度，且多數勞工不到30人的中小企業都未曾接受宣導或輔導，導致對勞動法令認知不足而頻繁遭到檢舉，影響勞資和諧和勞工權益。
勞工局表示，經統計近2年6954筆資料，其中違反加班費給付規定有1685件、為最大宗，其次是勞工超時工作1107件、未詳實記載出勤紀錄904件，顯見企業因不諳法令造成普遍違法。
勞工局長陳瑞嘉表示，今年上半年對業者輔導，下半年實施檢查，以確保勞工在職場中的勞動條件能符合法令規定。另外，本次推動免費法遵輔導、職業安全衛生企業健檢，並成立勞動法令LINE群組邀請業者加入，同時提供安全設備補助，並對展店的裝修案件進行輔導及工安獎表揚等措施，期待能督促業者落實法令規定，也保護勞工權益。
新北市副市長謝政達表示，因新型冠狀肺炎疫情威脅，從今年起分3年主動出擊教導業者法令觀念健全體制，總計實施6620場，輔導的法令除勞動基準法外也包含職業安全衛生法，期以輔導的方式代替處罰，並作為專案檢查的先行程序。未來將持續與連鎖加盟總部、同業公會等團體合作，以輔導與檢查並重，讓勞雇雙方在勞動條件及職業安全衛生管理上獲得雙重保障，未來將視違法情形選擇輔導對象。
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