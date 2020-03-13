新北推勞基法令輔導 3年將辦6620場

勞基法一例一修規定經過2次大幅修法，許多中小企業因對法令認知不足，頻繁被檢舉，為保障勞資權益，新北市勞工局推出「先輔導、後檢查」，除蒐集業者意見，在未來3年將舉辦6620場法令講解講座，並提供安全設備補助、對展店裝修進行輔導等，以輔導與檢查並重，督促業者落實法令規定。

勞工局表示，許多企業跟不上修法的速度，且多數勞工不到30人的中小企業都未曾接受宣導或輔導，導致對勞動法令認知不足而頻繁遭到檢舉，影響勞資和諧和勞工權益。

勞工局表示，經統計近2年6954筆資料，其中違反加班費給付規定有1685件、為最大宗，其次是勞工超時工作1107件、未詳實記載出勤紀錄904件，顯見企業因不諳法令造成普遍違法。

勞工局長陳瑞嘉表示，今年上半年對業者輔導，下半年實施檢查，以確保勞工在職場中的勞動條件能符合法令規定。另外，本次推動免費法遵輔導、職業安全衛生企業健檢，並成立勞動法令LINE群組邀請業者加入，同時提供安全設備補助，並對展店的裝修案件進行輔導及工安獎表揚等措施，期待能督促業者落實法令規定，也保護勞工權益。