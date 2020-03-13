泰山體育館變健身俱樂部 月費499上百座運動器材無限用

新北市第4處運動聚點「動趣健身俱樂部」，由新北市政府與民間業者合作，舞動陽光團隊進駐經營，改造原泰山體育館，變身健身俱樂部，內有13座深蹲架及超過100座健身器材。明天起至3月20日試營運，7天共開設37堂各類免費運動課，所有健身器材也通通免費使用，另推出499元無限使用健身器材的超低月費。

原泰山體育館過去因使用率不高，曾被稱蚊子館，後委託輔仁大學營運，今再收回由體育處主管。體育處表示，新北市運動中心推出2.0版進化版，以「新北運動聚點」為名，引進運動知名業者經營，打造多點多元運動環境，目標4年至少16處健身中心。

「動趣健身俱樂部-泰山體育館」是由舞動陽光團隊進駐經營，改造泰山體育館原1樓展演廳，有500坪及挑高8米的空間，設置13座深蹲架及超過100座健身器材，健身房設置規模媲美運動中心。

動趣健身俱樂部泰山體育館明天起至3月20日推出試營運優惠，營業時間為上午9點至晚上10點，期間進場使用健身器材及所有類型課程皆免費體驗。