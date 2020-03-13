注意！三重自強陸橋將拆除 今明這時間避開交管

用路人注意！新北市工務局將在今（13日）及明天（14日）的晚上23點至隔日上午6點，進行「三重自強陸橋」拆除工程，工程第一階段將進行大梁吊離作業，施工期間針對三重區自強路二段、三段及忠孝路一段、二段進行全線車道封閉，提醒民眾改由力行路、重陽路及三和路通行，並配合交管人員引導。

工務局指出，自強陸橋主要提供民眾跨越自強路及忠孝路，但考量現況，民眾大多行走平面道路行穿線、陸橋使用率低，且對整體市容景觀造成視覺阻礙，樓梯墩柱亦占據大部分人行道空間，導致行人及輪椅族通行動線不良，因此依據「新北市人行陸橋存廢標準作業程序」辦理拆除作業。為加速無障礙人行環境改善，今年預計將拆除6座陸橋以上。

養工處說明，自強陸橋拆除工程分2階段進行，其中僅第一階段「大梁及樓梯拆除吊離」需進行封路施工，提醒用路人改由力行路、重陽路及三和路通行，並配合現場交通管制人員引導提前改道，避免誤闖工區；其餘拆除及復舊階段則不會占用車道，全部工程預計在19日前完工，若遇天災等不可抗力的因素則順延，以確保工程順利執行及施工安全。