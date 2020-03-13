快訊

好消息！第二批武漢包機返台國人 檢驗全數陰性

菲律賓緊急防疫馬尼拉封城！杜特蒂：謝謝習近平

聽新聞
test
0:00 / 0:00

注意！三重自強陸橋將拆除 今明這時間避開交管

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市工務局將在今（13日）及明天（14日）的晚上23點至隔日上午6點，進行「三重自強陸橋」拆除工程。圖／新北市工務局提供
新北市工務局將在今（13日）及明天（14日）的晚上23點至隔日上午6點，進行「三重自強陸橋」拆除工程。圖／新北市工務局提供

用路人注意！新北市工務局將在今（13日）及明天（14日）的晚上23點至隔日上午6點，進行「三重自強陸橋」拆除工程，工程第一階段將進行大梁吊離作業，施工期間針對三重區自強路二段、三段及忠孝路一段、二段進行全線車道封閉，提醒民眾改由力行路、重陽路及三和路通行，並配合交管人員引導。

工務局指出，自強陸橋主要提供民眾跨越自強路及忠孝路，但考量現況，民眾大多行走平面道路行穿線、陸橋使用率低，且對整體市容景觀造成視覺阻礙，樓梯墩柱亦占據大部分人行道空間，導致行人及輪椅族通行動線不良，因此依據「新北市人行陸橋存廢標準作業程序」辦理拆除作業。為加速無障礙人行環境改善，今年預計將拆除6座陸橋以上。

養工處說明，自強陸橋拆除工程分2階段進行，其中僅第一階段「大梁及樓梯拆除吊離」需進行封路施工，提醒用路人改由力行路、重陽路及三和路通行，並配合現場交通管制人員引導提前改道，避免誤闖工區；其餘拆除及復舊階段則不會占用車道，全部工程預計在19日前完工，若遇天災等不可抗力的因素則順延，以確保工程順利執行及施工安全。

人行道

延伸閱讀

新北擬3年拆除18陸橋 首列三重自強陸橋

近20年冬山陸橋要拆 天際線因此也會打開

全台這路口被稱「百慕達」 最讓騎士害怕 ：會迷失方向

台中「科湳愛琴橋」通車 廣福陸橋臨時便橋拆除

相關新聞

新北4年6億改造1千間廁所 要讓學生「如廁如家」

新北市教育局去年起推行「4KR（skr）如廁好清新」政策，4年投入6億元改善1千間校園廁所，新北市三重區五華國小老舊廁所...

注意！三重自強陸橋將拆除 今明這時間避開交管

用路人注意！新北市工務局將在今（13日）及明天（14日）的晚上23點至隔日上午6點，進行「三重自強陸橋」拆除工程，工程第...

藍38公車駕駛帶新防疫假期滿 今健康開心返工作崗位

因曾載新冠肺炎第32例的外籍看護，三重客運藍38公車的6名駕駛經公司放14天有薪防疫假，今14天期滿，健康情況良好，興奮...

新北動趣健身俱樂部泰山體育館 明起免費試營運7天

新北運動聚點第4處「動趣健身俱樂部」明天起試營運7天，將開設37堂免費運動課程，13座深蹲架及超過100座健身器材也配合...

北市信義、南港智慧停車收費區 16日上路

北市府為精準掌握路邊停車格位停車狀況，16日起，信義、南港區部分路段收費停車格改為智慧停車收費區，共1505格。民眾只要用手機掃描停車單上的QR Code，就可直接用智慧支付繳費，不僅可享停車前10分鐘免費，6月底前用智慧支付繳費，還可享9折優惠。

偵測噪音車 增設車牌辨識系統

新北市淡水區日前傳出數十輛改裝噪音車炸街夜遊，居民們被吵得無法睡覺，上臉書集體抗議，新北環保局指出，將加強科技執法力道，把快速找出非法改裝車輛的固定式車牌辨識系統，從全市10處增加到50處，主動偵測噪音設備則增加為30處。

林口不找出新路廊 交通恐更塞

新北林口地區近期人口快速成長，又有多個基地開發，經常出現交通壅塞，交通局長鍾鳴時昨天要求交通部審慎面對，必須找到新路廊，僅靠現有高速公路，以後問題會更嚴重。新北市長侯友宜則說，要找出一勞永逸的解決辦法。

迪卡儂三重旗艦店動土 年底完工

全球最大的運動用品連鎖集團法商迪卡儂攜手聯上集團，選在新北市三重國民運動中心對面，打造大台北平面占地最大的2千坪「迪卡儂三重旗艦店」，昨舉行興建工程動土典禮。新北市侯友宜市長出席見證，他期許結合運動中心帶動周遭運動產業鏈、運動風氣，讓新北市成為一個運動城市。

北市聯醫、萬芳探病 改1天1次 避免混住防疫旅館 推認證標章

新冠肺炎疫情持續延燒，台北市立聯合醫院七大院區自下周一（16日）起，再度調整一般病房、加護病房的探病時間，從現行的上午、晚間兩時段，調整為只剩一時段晚間7時至7時30分；台北市立萬芳醫院則同樣從即日起，改為一天限一次探病，探病時間為上午11時30分至12時30分。

公私幼雙報名 北市私幼將收行政費

擔心孩子念不到幼兒園，不少北市家長常常選擇「雙押寶」，報名抽公幼也報名私幼，私幼業者抱怨，家長「雙押寶」導致私幼名額被占滿，最後卻無人就讀，造成營業損失。北市教育局修正教保機構收退費辦法，私幼業者招生時，可向家長加收「行政費」，最高不得超過學費一成，若最後沒有就讀，就可沒收，新制預計本月底實施。

淡水鄧公里拼防疫 辦免費口罩DIY手作課

新型冠狀病毒持續發燒，為解決民眾買不到口罩問題，昨(11)日淡水鄧公里舉辦手做口罩DIY的活動，由於里內有民眾會手作口罩，加上善心人士捐助材料，免費讓大家一起來學習如何製作口罩，讓使用口罩更加環保。

東山國小皮影戲增後場音樂 扶輪社捐助樂器

汐止區東山國小推動皮影戲教學，多次拿下了全國特優成績，今年學校增加了後場音樂，只是買樂器也是一大負擔，所以，汐止扶輪社也協助添購樂器，今(12)日東山國小頒特別頒發感謝狀，孩子們要參加全國賽戲碼要賣力演出，讓來賓們看到孩子們的用心。

熱門新聞

不敵疫情！香鷄城新店中正店停止營運

林口不找出新路廊 新北：交通問題更嚴重

頭份某國中女生疑遭霸凌 教育處：會盡快調查釐清

有趣！遊覽車只載神明不載人 眾神相邀參加防疫法會

影／3月西南氣流夾帶水氣 南投七彩琉璃光景點美呆了

一封百年信 曝321年前清朝富商墓園是真武踏龜穴地理

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。