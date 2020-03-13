藍38公車駕駛帶新防疫假期滿 今健康開心返工作崗位

因曾載新冠肺炎第32例的外籍看護，三重客運藍38公車的6名駕駛經公司放14天有薪防疫假，今14天期滿，健康情況良好，興奮重返工作崗位。年紀最長的62歲何姓駕駛直說，不能外出跟關在監獄一樣，除了追劇，就動手整理屋頂花圃、做做運動，「今天終於重獲自由了」。

另一名董姓駕駛駕駛資歷長達21年，他曾歷經過SARS ，「那時，口罩也都戴著」，他說，原本知道自己曾搭載過這名外籍看護時，不免有點擔心，但幸好都有確實做好出車前的車內清潔消毒、量體溫、戴口罩、勤洗手等防疫措施。他趁著14天防疫假，重新粉刷家裡油漆。

新北市交通局長鍾鳴時今早到三重客運樹林站致贈雞精，慰勞這群抗疫英雄。他表示，在中央流行疫情指揮中心上月27日公布，新冠肺炎案32曾在2月16日至24日多次搭乘藍38公車，交通局立即檢查公車的防疫紀錄。

鍾鳴時表示，非常感謝公車駕駛和業者守住防疫第一線，不但依照流程及規定處理，並再嚴格加強自主管制，給予這6名駕駛14天的帶薪防疫假，讓他們好好休息、在家自主健康管理。

三重客運總經理李建文表示，交通局自1月起即要求市區公車出車前皆須消毒一次，尤其車內乘客最易碰觸的扶手、拉環、下車鈴、座椅及驗票機等，務必加強清潔和消毒，每輛公車一周2次進行空調管線清洗和消毒，更嚴格要求駕駛出車前必需量體溫、戴口罩和勤洗手。