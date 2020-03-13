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新北動趣健身俱樂部泰山體育館 明起免費試營運7天
新北運動聚點第4處「動趣健身俱樂部」明天起試營運7天，將開設37堂免費運動課程，13座深蹲架及超過100座健身器材也配合使用，希望進一步活化挑高8公尺、占地500坪的泰山體育館，也讓更多市民參與，增強免疫力，全目標4年至少16處健身中心。
時值新型冠狀病毒肺炎疫情期間，業者決定暫時不辦開幕式，目前僅透過網路宣傳。明天起至本月20日推出試營運優惠，營業時間上午9點至下午10點，為降低健身習慣培養門檻，7天免費課程後，可加入會員以499元超低月費無限使用現場健身器材，每月團體課程999吃到飽。
新北市府和民間業者合作，把泰山體育館改造為健身俱樂部。體育處表示，新北市運動中心推出2.0版，以「新北運動聚點」引進知名運動健身業者經營，打造多點多元運動環境，第4處「動趣健身俱樂部—泰山體育館」由舞動陽光團隊進駐經營，改造館內1樓展演廳，設置規模比美運動中心。
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