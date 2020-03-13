新北動趣健身俱樂部泰山體育館 明起免費試營運7天

北市府為精準掌握路邊停車格位停車狀況，16日起，信義、南港區部分路段收費停車格改為智慧停車收費區，共1505格。民眾只要用手機掃描停車單上的QR Code，就可直接用智慧支付繳費，不僅可享停車前10分鐘免費，6月底前用智慧支付繳費，還可享9折優惠。

2020-03-13 00:08