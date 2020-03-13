影／台中首創「智慧育兒小幫手」嬰幼兒保健諮詢即時通

新手父母，經常手忙腳亂！台中市衛生局首創智能客服「智慧育兒小幫手」，透過通訊軟體Line@即時提供嬰幼兒照護智能客服，系統今天正式上線。協助測試的新手媽媽杜佳蕙說，「育兒小幫手」非常方便，孩子目前4個月大需要副食品，對相關資訊有困擾，只要輸入關鍵字「副食品」就能掌握許多相關資訊。

衛生局長增梓展表示，新手爸媽在育兒時有不少的疑問，多使用電話諮詢、衛教書籍、google網站找資料，人工智慧和互動式裝置雖然普遍，但正確的資訊對家長最重要，台中市衛生局歷時1年多以LINE@建置「智慧育兒小幫手」，類似聊天機器人方式，提供家長24小時、正確的觀念。

曾梓展指出，目前「智慧育兒小幫手」LINE@機器人，優先以1歲以下嬰幼兒的常見問答為主，母乳哺育約46題、寶寶基本照顧15題、餵食11題、腸胃消化相關24題…大約138題題庫，如果遇到特殊狀況，機器人無法即時回答，小幫手會提供電話，由專人協助家長。

36歲杜小姐剛生第一胎，寶寶滿4個月準備開始添加副食品，她示範只要在聊天視窗輸入「副食品」，就會跳出添加時機、一天吃幾餐、喝奶錢吃嗎？進一步引導家長確認問題。只要輸入關鍵字「蛋」、「蜂蜜」，小幫手不受時間限制，回應速度也很快，如果無法解答可撥打：0800-870-870詢問。

曾梓展表示，未來希望題庫逐漸擴充，幫助到4歲以下幼兒，民眾提問越多，能協助建置更多題庫，掌握更多家長想知道、關切、即時的訊息，例如還要陸續加入「預防針」等資訊。