新北4年6億改造1千間廁所 要讓學生「如廁如家」

新北市教育局去年起推行「4KR（skr）如廁好清新」政策，4年投入6億元改善1千間校園廁所，新北市三重區五華國小老舊廁所整修工程全數完成，今新北市長侯友宜特地到校視察，他表示，改造學校廁所為明亮、溫馨，有美感，在學校的廁所就像在家裡廁所一樣「如廁如家」。

侯友宜說，新北市去年已投入3億3千萬元，補助546間廁所改善，4年內將完成1千（K）間廁所（Restroom）的目標，投入6億就是要為新北學子就學環境持續更新，做到最好。而「4KR（skr）」是時下嘻哈流行語，是很厲害的意思。

五華國小首先完成全校老舊廁所整建，共有20間廁所。五華國小校長吳正雄說，原本校園廁所已經有30年，比較陰暗，且有漏水問題。新廁所通風、採光好，還可展出師生的作品，像一個家庭一樣溫馨。也讓學生親身繪畫設計圖像，設計標語，希望達到正確且愛惜使用廁所的潛移默化的功效。

五華國小廁所改善工程補助近750萬元，其中四維樓廁所設計結合「五華之星」的好品德圖像及主軸，每一樓層搭配一種好品德，例如一樓的海豚是有禮貌、其他如鴿子守秩序、牛勤努力、浣熊愛整潔，及貓頭鷹重榮譽。