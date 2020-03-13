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故宮南院白色情人節辦首屆寫生比賽 週末贈限定收納夾

聯合報 / 記者黃晴雯／嘉義縣即時報導
故宮南院選在14日白色情人節當天，舉辦第一屆國立故宮博物院南部院區兒童暨青少年「看畫、賞花、畫畫」寫生比賽。圖／故宮南院提供
故宮南院選在14日白色情人節當天，舉辦第一屆國立故宮博物院南部院區兒童暨青少年「看畫、賞花、畫畫」寫生比賽。圖／故宮南院提供

故宮南院選在14日白色情人節當天，舉辦第一屆國立故宮博物院南部院區兒童暨青少年「看畫、賞花、畫畫」寫生比賽，當天上午8點45分在一樓兒創中心前報到領紙，下午2點截止收稿，3點評選，結果將於南院官網公告。

配合寫生活動，3月14、15日限定2天，參觀「四海名物—故宮新入藏亞洲文物精選展」，完成「旅行的印記」集章卡的觀眾，可至兒創中心換取「多功能收納夾」，尺寸正好能作為口罩收納袋使用，相當實用。

故宮南院表示，搭配「清明上河圖特展」辦理的戶外寫生活動，除邀請觀眾欣賞限時展出的故宮精品「清明上河圖」外，也趁此機會享受春日景觀。

故宮南院指出，雖然碰上新冠肺炎疫情，但願內具完整的防疫措施，參賽者在領取比賽紙張時，主辦單位會為通過檢疫的民眾貼上貼紙，民眾在園區揮灑寫生時可安心。

本次戶外寫生不限創作題材，比賽獲選作品最高可得5千元圖書禮券、獎狀及故宮文創商品，得獎作品將在南院兒童創意中心展出2個禮拜，參賽者們，當天皆可和父母們免費入館參觀。

「人氣國寶展」適合親子共賞，現場播放「國寶總動員」動畫，帶領民眾輕鬆進入國寶世界；「人氣國寶展—黃庭堅書寒山子龐居士文」、「清明上河圖特展」，展期只到4月26日，錯過至少等2年。

本週末限定2天，完成「旅行的印記」集章卡的觀眾，可換取「多功能收納夾」，尺寸正好能作為口罩收納袋使用，相當實用。圖／故宮南院提供
本週末限定2天，完成「旅行的印記」集章卡的觀眾，可換取「多功能收納夾」，尺寸正好能作為口罩收納袋使用，相當實用。圖／故宮南院提供

故宮南院 國寶 新冠肺炎

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