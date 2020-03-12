疫情衝擊 信義區30周年慶改線上抽獎

2020漫遊信義文化節3月12日啟動，今年適逢信義區成立30周年，因應新冠肺炎疫情，北市信義區公所特舉辦線上生日抽獎活動。今年的主題「信義汁」預定5月起辦理相關特展活動，從永續發展的面向，讓每個信義人都能感受到信義區是個幸福宜居的好地方。

信義區長游竹萍表示，信義區自民國79年3月12日成立至今30周年，區公所特舉辦線上生日抽獎活動，即日起至3月16日，市民可在漫遊信義臉書標註好友一起送上對信義區的祝福與期許，並有信義三十紀念小書包、環保餐具、防疫小物等多項好禮抽獎。

5月預定推出「信義汁」漫遊信義系列紀念特展、紀念刊、網頁遊戲及線上集點活動，展現眷村、礦坑、宗教、生態及時尚的不同滋味，歡迎市民隨時關注漫遊信義臉書訊息。