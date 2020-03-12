不敵疫情！香鷄城新店中正店停止營運

台灣古早味手扒雞「香雞城」今晚宣布，面對新型冠狀病毒疫期，香鷄城面對了極大的挑戰，因宣布「新店中正店」將於4月19日起無限期停止營業，「新莊龍安店」則維持正常營運。

「香雞城」在2017年於新北新莊重新開幕，2018年又在新店中正路開出第2家店，重新開幕時吸引不少民眾前往享用美式，不過礙於新冠肺炎疫情影響，今晚宣布新店中正店將無限期停止營業。

停業公告指出，面度疫情挑戰，香鷄城反思目前營運模式是否符合時代變遷，是否符合大家對老品牌的期待，相信這個時期正是需要緩下腳步，新店中正店4月起僅提供外帶服務，營業時間改為周四到周一，最後營業日為4月19日。