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不敵疫情！香鷄城新店中正店停止營運
台灣古早味手扒雞「香雞城」今晚宣布，面對新型冠狀病毒疫期，香鷄城面對了極大的挑戰，因宣布「新店中正店」將於4月19日起無限期停止營業，「新莊龍安店」則維持正常營運。
「香雞城」在2017年於新北新莊重新開幕，2018年又在新店中正路開出第2家店，重新開幕時吸引不少民眾前往享用美式，不過礙於新冠肺炎疫情影響，今晚宣布新店中正店將無限期停止營業。
停業公告指出，面度疫情挑戰，香鷄城反思目前營運模式是否符合時代變遷，是否符合大家對老品牌的期待，相信這個時期正是需要緩下腳步，新店中正店4月起僅提供外帶服務，營業時間改為周四到周一，最後營業日為4月19日。
公告也提到，在疫情延燒的期間，會有更多時間與空間可以思考往後的方針，感謝一直支持香鷄城的雞迷們，希望能走的更穩更好讓共同的回憶持續下去，也希望所有人都能度過這個難關。
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