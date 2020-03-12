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機車玩家：台灣環保最嚴 都課稅了還不能改車

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局以科技執法，取締改裝排氣管的車輛。圖／台南市環保局提供
台南市環保局以科技執法，取締改裝排氣管的車輛。圖／台南市環保局提供

台南市環保局以科技執法方式來取締改裝排氣管的車輛。愛玩重機車也是機車行老闆的劉姓玩家說，外國進口重機若改排氣管後，很難符合規定；國產機車因有推出靜音版的改裝管，就不用擔心被抓。

台南市環保局針對改裝排氣管車輛蒐證取締，祭出科技執法，在易發生路段，用「車牌辨識系統」結合「噪音監測儀」蒐證，篩選出可疑車輛，通知到檢至改善完成。

劉姓玩家說， 機車的排氣管較短，改排氣管後，只要轉速一拉，聲音就可能超標，雖然可以加裝閥門，減低聲音，但不好看；不像汽車的排氣管較長，且閥門在車底，看不到，因此改裝排氣管後，只要在市區放慢一點，不要大力踩油門，排出的噪音量就不會超標。

國產機車業者已推出靜音版改裝管，若想改裝又不願取締，建議可裝靜音版的改裝管。不過，進口的重機車，就沒有這種靜音版的改裝管，而且只要改裝排氣管，十之八九會超標。

像日本就允許改裝，並有出認證的改裝配件，不用擔心改裝後會違法，國內雖有車輛測試中心，若要改裝，可前往測試，通過後就合法，但因耗時又花錢，較少玩家會透過這一管道，「有人改車就是歡喜與爽度，較不會在意被抓。」

劉姓玩家說，台南對車輛排放噪音的標準很嚴格，既然都課稅了，就應該准許改車。他建議未來能參考日本允許改裝，且有認證套件的模式發展，滿足車主玩車的樂趣，也能達到環保標準。

噪音 重機 超標

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