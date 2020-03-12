聽新聞
test
0:00 / 0:00
淡水鄧公里拼防疫 辦免費口罩DIY手作課
新型冠狀病毒持續發燒，為解決民眾買不到口罩問題，昨(11)日淡水鄧公里舉辦手做口罩DIY的活動，由於里內有民眾會手作口罩，加上善心人士捐助材料，免費讓大家一起來學習如何製作口罩，讓使用口罩更加環保。
鄧公里長邱美津說，過去常常會在路邊看到被丟棄的口罩，許多人用了一次就丟掉，不僅是造成環境衛生問題，也相當浪費，才會舉辦課程，讓大家可以DIY，民眾就說先前都要排好長的隊伍，而且口罩也很快就用完，里長辦這樣的活動，在防疫上可以更加有幫助。
DIY老師說，這次用口罩材料製作而成的口罩套，可以將醫療用的口罩放在製作而成的口罩套當中，如果沒有到特殊場所或是醫院的話，回家將口罩套清洗後，就可以再次使用，藉此也可以延長，原本口罩的使用壽命。此外里長說，課程共有四堂，每一堂課限人數15名，希望透過自己動手作的活動，讓大家可以少排一點隊伍，也讓使用口罩更加環保。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言