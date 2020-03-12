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淡水鄧公里拼防疫 辦免費口罩DIY手作課

觀天下 / 記者許端驛/淡水報導
淡水鄧公里舉辦手做口罩DIY的活動，由於里內有民眾會手作口罩，加上善心人士捐助材料，免費讓大家一起來學習如何製作口罩。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水鄧公里舉辦手做口罩DIY的活動，由於里內有民眾會手作口罩，加上善心人士捐助材料，免費讓大家一起來學習如何製作口罩。 圖／紅樹林有線電視提供

新型冠狀病毒持續發燒，為解決民眾買不到口罩問題，昨(11)日淡水鄧公里舉辦手做口罩DIY的活動，由於里內有民眾會手作口罩，加上善心人士捐助材料，免費讓大家一起來學習如何製作口罩，讓使用口罩更加環保。

鄧公里長邱美津說，過去常常會在路邊看到被丟棄的口罩，許多人用了一次就丟掉，不僅是造成環境衛生問題，也相當浪費，才會舉辦課程，讓大家可以DIY，民眾就說先前都要排好長的隊伍，而且口罩也很快就用完，里長辦這樣的活動，在防疫上可以更加有幫助。

DIY老師說，這次用口罩材料製作而成的口罩套，可以將醫療用的口罩放在製作而成的口罩套當中，如果沒有到特殊場所或是醫院的話，回家將口罩套清洗後，就可以再次使用，藉此也可以延長，原本口罩的使用壽命。此外里長說，課程共有四堂，每一堂課限人數15名，希望透過自己動手作的活動，讓大家可以少排一點隊伍，也讓使用口罩更加環保。

口罩 DIY 淡水

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