聽新聞
test
0:00 / 0:00
東山國小皮影戲增後場音樂 扶輪社捐助樂器
汐止區東山國小推動皮影戲教學，多次拿下了全國特優成績，今年學校增加了後場音樂，只是買樂器也是一大負擔，所以，汐止扶輪社也協助添購樂器，今(12)日東山國小頒特別頒發感謝狀，孩子們要參加全國賽戲碼要賣力演出，讓來賓們看到孩子們的用心。
燈一關，就是孩子們開始表現的時候，台上皮影戲熱鬧開演，市議員廖先翔指出，東山國小推動皮影戲教學已經深耕三十年，這幾年成績特別好，連續拿下全國特優，很感謝汐止扶輪社對教育的付出。
汐止扶輪社長石宗波說，孩子們表演真的很精彩，那知道學校要增加後場音樂，所以，社友們也號召一起捐錢，協助添購樂器。
東山國小校長林秀雲表示，為了讓皮影戲的演出更具有效果，今年特別增設了後場音樂，眼前這些包括二胡、通鼓等等，都是汐止扶輪社捐贈的樂器，也能夠讓孩子們學習更多元。
一路走來真的不簡單，只見一開演，學生們就忙個不停，因為，得要分飾好幾個角色，現在還分工學樂器，從寫劇本到後場一手包辦，當天，學校也特別頒發感謝狀表示感謝，讓孩子們快樂學習。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言