東山國小皮影戲增後場音樂 扶輪社捐助樂器

汐止區東山國小推動皮影戲教學，多次拿下了全國特優成績，今年學校增加了後場音樂，只是買樂器也是一大負擔，所以，汐止扶輪社也協助添購樂器，今(12)日東山國小頒特別頒發感謝狀，孩子們要參加全國賽戲碼要賣力演出，讓來賓們看到孩子們的用心。

燈一關，就是孩子們開始表現的時候，台上皮影戲熱鬧開演，市議員廖先翔指出，東山國小推動皮影戲教學已經深耕三十年，這幾年成績特別好，連續拿下全國特優，很感謝汐止扶輪社對教育的付出。

汐止扶輪社長石宗波說，孩子們表演真的很精彩，那知道學校要增加後場音樂，所以，社友們也號召一起捐錢，協助添購樂器。

東山國小校長林秀雲表示，為了讓皮影戲的演出更具有效果，今年特別增設了後場音樂，眼前這些包括二胡、通鼓等等，都是汐止扶輪社捐贈的樂器，也能夠讓孩子們學習更多元。

一路走來真的不簡單，只見一開演，學生們就忙個不停，因為，得要分飾好幾個角色，現在還分工學樂器，從寫劇本到後場一手包辦，當天，學校也特別頒發感謝狀表示感謝，讓孩子們快樂學習。