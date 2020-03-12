汐止北山大橋機車事故多 擬假日走快車道

汐止區北山大橋可以連接環東大道，當時為了安全，另外做了機車專用道，讓汽、機車分流，只是整個匝道設計不夠寬還有彎道，交通意外頻傳，今(12)日市議員廖先翔現場會勘，也決定先試辦讓機車在例假日的時候，可以走快車道。

市議員廖先翔說，北山大橋機車道因為先前比較有一些頻繁的事故，那之前會勘本來是要將中央分隔島調整，因為目前的汽車道很寬，讓機車道可以畫中線變成兩個機車道，那這個工程會比較大一點，那我們也一直在評估，讓跟的上車流的直接走快車道，那慢車一樣走機車道。

廖先翔表示，在兩個方案不知道那個比較好之前，先試辦讓機慢車在例假日的時候，開放機車直接走快車道，為了避免從南陽橋過來的汽機車交織，距離太短，所以，我們今天會勘先把我們的分隔島先打除一些，讓變換車道的距離可以長一點，讓機車族有比較充裕的時間可以變換車道，那工程完成後，預計試辦半年的時間，讓機車可以在例假日時走快車道，再來評估機車道要不要拓寬，

汐止警分局交通組長李萬居指出，北山大橋機車引道時常會發生爭道行駛，追撞或是變換車道不慎造成的事故，所以，也特別提醒用路人，行經過這個路不要搶快，小心慢行。