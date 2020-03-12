石碇文山包種茶比賽展開 20日截止報名

109年新北好茶石碇區春季優良文山包種茶比賽，已經展開報名作業，有興趣參加的茶農需在3月20日前完成報名，石碇農會總幹事許淑惠表示，今年交茶的時間是訂在5/13-5/15，預計一天收190點，收茶時間為早上8點到下午4點，5/18到5/20會進行評審。

去年石碇春茶一共有482點報名，今年的點數也相去不遠，只要是在石碇區或各協辦區農會，包括深坑、平溪、汐止、新店地區等農會內，所轄的茶農及茶葉產銷班，且年滿18歲的茶農都可以報名，而由於今年由於受到新冠肺炎疫情影響，交茶改在農會一樓，請農友多加配合。

石碇農會表示，舉行茶葉比賽，除了提供茶農經驗交流的平台，也透過嚴格把關，讓民眾可以喝到品質有保證的茶，而在比賽過後，春茶就會隨即上市，愛喝茶的民眾可以提前先打電話預訂，石碇農會電話是2663-1214。