三芝地方創生提案 盼能聚焦讓青年回流

三芝區公所籌備地方創生提案，今(12)日舉行第二次工作會議，由市議員鄭宇恩主持，要透過集思廣益為地方創造就業機會，讓更多的青年回流，在評估三芝特色提出八個議題，期待下一此會議前能夠有分區塊、領域的業師指導，讓議案更收斂聚焦，接著往提案目標前進。

三芝區長林慶豐說，在二次的工作會議中，區公所提出在地特色分為社區、藝文、產業與長照四大區塊，並且初步擬出八個地方議題在會議中討論，各個局處與地方社區單位提出建議與方向，不過創生版圖廣闊，需要再更聚焦才能夠往提案方向邁進，期待下個月會議會有更細部的議案提出。

市議員鄭宇恩表示，前兩次都在針對三芝區的特色做資源盤點，因此要作為創生提案可能範圍還需要再收斂一些，為此也建議未來可以針對農產品、長照還有藝術邀請不同領域的業師來指導，讓地方創生提案更精準與效率，藉此可以離提案更近一些。

工作會議結束，預定下個月將會再定期的舉辦第三次會議，而在第三次會議之前，區公所期待，各個領域能夠分區塊的細部探討，找到適合三芝區發展的特色創生項目，持續做議題的收斂，讓地方創生往提案再邁進一步。